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Факти / Надзвичайні події

У столичному залі ігрових автоматів сталася різанина

У Подільському районі Києва у залі ігрових автоматів сталася різанина, внаслідок чого госпіталізовано чоловіка.

У столичному залі ігрових автоматів сталася різанина

У Києві 17 листопада близько 21.00 в залі ігрових автоматів Лото на вул. Галицька, 13 чоловіка поранили ножем.

Працівниці закладу бачили лише як потерпілий чоловік грав на автоматах, а потім впав. У цей же момент хтось вийшов із МАФу, у якому розташований зал ігрових автоматів.

Чоловік отримав проникаюче артеріальне поранення у ногу. Потерпілий втратив багато крові та був госпіталізований медиками.

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На місці події працюють правоохоронці.

Раніше на Волині п’ятеро мешканців Ківерцівського району вчинили бійку з патрульними поліцейськими. Правоохоронцям довелося застосували вогнепальну зброю.

Джерело: Київ Оперативний

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