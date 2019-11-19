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Маніяк у Дніпрі здійснив серію нападів на жінок: фоторобот і прикмети

У Дніпрі поліція розшукує чоловіка, підозрюваного в шести нападах на жінок.

Маніяк у Дніпрі здійснив серію нападів на жінок: фоторобот і прикмети

Правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, підозрюваного у скоєнні шести нападів на жінок з 7 по 15 листопада в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

Зловмисник підходив до потенційної жертви, бив її в обличчя і тікав. Через відсутність матеріального збитку заяву постраждалі в поліцію не писали.

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На вигляд йому приблизно 25-30 років, зріст 175 см, худорлявий. Обличчя без бороди і вусів, європейського типу, худе, зі запалими щоками і широкими вилицями. Волосся темно-русяве, брудне та довге.

У всіх випадках був одягнений в куртку чорного або темно-синього кольору, спортивні штани або світло-блакитні джинси.

Нагадаємо, влітку у Києві затримали підозрюваного в зґвалтуванні і пограбуванні жінки. Насильником виявився 29-річний уродженець Дніпра.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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