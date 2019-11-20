У Києві біля будівлі Верховної Ради зіткнулися три автомобілі.
ДТП сталася на вулиці Грушевського.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. В автомобілях спрацювали подушки безпеки.
Відомо також, що народні депутати не постраждали.
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Незважаючи на ДТП, рух вулицею не ускладнений, автомобілі проїжджають без перешкод. Перекривати дорогу на місці аварії не планують.
Причини аварії встановлює поліція.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві зіткнулися легковик і мікроавтобус, внаслідок чого загинуло двоє людей.
Джерело: dtp.kiev.ua
Фото: УНН
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