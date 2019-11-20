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Факти / Надзвичайні події

Біля Верховної Ради сталася потрійна ДТП

У Києві біля будівлі Верховної Ради зіткнулися три автомобілі.

Біля Верховної Ради сталася потрійна ДТП

ДТП сталася на вулиці Грушевського.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. В автомобілях спрацювали подушки безпеки.

Відомо також, що народні депутати не постраждали.

Читайте: Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку

Незважаючи на ДТП, рух вулицею не ускладнений, автомобілі проїжджають без перешкод. Перекривати дорогу на місці аварії не планують.

Причини аварії встановлює поліція.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві зіткнулися легковик і мікроавтобус, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Джерело: dtp.kiev.ua

Фото: УНН

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