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Факти / Надзвичайні події

Без меблів, але з черв’яками: у Дніпрі діти жили у суцільній антисанітарії

У Дніпрі госпіталізували двох дітей, які проживали у квартирі з антисанітарними умовами.

Без меблів, але з черв’яками: у Дніпрі діти жили у суцільній антисанітарії

До поліцій Дніпра звернувся чоловік і повідомив, що його співмешканка вчинила сварку, б’є посуд та неадекватно поводиться. За адресою прибули патрульні.

– У помешканні майже без меблів, холодильника, справного санвузла, з брудною ванною, в якій оселилися черв’яки виявляється можуть проживати діти. Саме в таких умовах виявили двох дівчаток патрульні, – розповіли у поліції.

У чоловіка виник конфлікт із цивільною дружиною. В одній із кімнат було багато битого посуду, лежали розкидані речі. Жінка зізналася, що зробила це під час сварки з чоловіком.

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У квартирі також перебували дівчатка 5-ти та півтора року.

– Діти були брудні, занедбані та голодні. Для сну у них було одне ліжко на двох з брудною білизною, – додали у поліції.

Поліцейські одразу викликали на місце ювенальну превенцію Шевченківського відділку поліції. Інспектори склали на батьків відповідні адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов’язків. Дітей відправити до лікарні.

Без меблів, але з черв’яками: у Дніпрі діти жили у суцільній антисанітарії / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Кіровоградській області восьмеро дітей майже два з половиною тижні жили без їжі в холодному будинку.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Патрульна поліція

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