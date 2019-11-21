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Повалив і вдарив ногою дівчину: у Харкові зняли жорстоку бійку школярів

У Харкові учні школи знімали бійку між хлопцем і дівчиною замість того, щоб розборонити їх.

Повалив і вдарив ногою дівчину: у Харкові зняли жорстоку бійку школярів

Відео нової бійки між школярами з’явилося у мережі. Цього разу на камеру потрапили розборки між хлопцем і дівчиною біля харківської школи №131.

Схоже, що ініціаторкою “стрілки” була саме дівчина. Як видно з відео, вона перша завдала удару опоненту.

Читайте: Лупцювала та виривала язик: з’явилися подробиці жорстокого побиття школярок у Запоріжжі

Після цього хлопець не залишив їй шансу, повалив дівчину і почав возити її на землі, “додаючи” ногами.

Нагадаємо, у Запоріжжі учень однієї зі шкіл побив і намагався душити однокласницю.

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