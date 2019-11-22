У Чернівецькій області на кордоні з Молдовою у ніч проти 22 листопада сталася стрілянина – прикордонникам довелося застосувати зброю для затримання контрабандистів.

Біля села Гвіздівці Чернівецької області близько 23.00 прикордонний наряд натрапив на групу контрабандистів, які намагалися перемістити тютюнові вироби з Молдови в Україну та завантажити їх в транспортні засоби іноземної реєстрації.

Під час втечі вони спрямували один з автомобілів на прикордонників, створивши загрозу життю та здоров’ю.

Охоронцям кордону довелося застосували зброю, адже попереджувальні постріли не зупинили порушників.

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Контрабандисти втекли на авто, проте невдовзі троє з них з вогнепальними пораненнями звернулися за допомогою у центральну районну лікарню.

Нагадаємо, у Польщі затримали двох українців, які нелегально ввезли бурштин.