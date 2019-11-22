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Факти / Надзвичайні події

Вибух стався у квартирі Ірини Луценко у Києві – ЗМІ

У Києві на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. У ЗМІ повідомляють, що за цією адресою знаходиться квартира Ірини Луценко.

Ірина Луценко

В одній з квартир у багатоповерховому будинку стався вибух. У ЗМІ повідомляють, що це квартира дружини колишнього генпрокурора України Юрія Луценка Ірини. Там знаходиться салон краси.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Олеся Гончара, 67.

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– У під’їзді на Олеся Гончара, 67 був вибух. Хтось може перевірити, застрахувала Іра Луценко свою квартиру, в якій розташований її салон краси? А ми от не спимо, коти налякані, і в під’їзді дихати нічим , – написала мешканка будинку Маргарита Кузнєцова на своїй сторінці у Facebook.

Довідка. Ірина Луценко – народний депутат трьох скликань (7, 8 і 9). Спочатку вона була депутатом від Батьківщини, потім від Блоку Петра Порошенко і Європейської солідарності.

4 листопада 2019 року вона заявила про дострокове припинення депутатських повноважень.

Нагадаємо, що вибух у будинку на вулиці Олеся Гончара, 67  стався  у ніч проти 22 листопада. Постраждалих немає, але вибуховою хвилею вибило вікна двох виходів із під’їзду, також пошкоджено стіни.

Джерело: Апостроф

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