В Одеській області внаслідок наїзду пасажирського рейсового автобусу загинула людина.

Увечері 21 листопада на автошляху Одеса-Рені неподалік села Красна Коса під колесами рейсового автобуса загинув пішохід.

53-річний водій автобуса на мало освітленій ділянці дороги не помітив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від сильного удару пішохід миттєво загинув на місці ДТП.

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Відомості за даним фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються повні обставини події.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Одеса Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літака відпало колесо.