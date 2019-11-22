PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Загинув миттєво: на Одещині автобус збив чоловіка

В Одеській області внаслідок наїзду пасажирського рейсового автобусу загинула людина.

Загинув миттєво: на Одещині автобус збив чоловіка

Увечері 21 листопада на автошляху Одеса-Рені неподалік села Красна Коса під колесами рейсового автобуса загинув пішохід.

53-річний водій автобуса на мало освітленій ділянці дороги не помітив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від сильного удару пішохід миттєво загинув на місці ДТП.

Читайте: В Одесі п’яний офіцер-медик влаштував ДТП, постраждала людина

Відомості за даним фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань  за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються повні обставини події.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Одеса Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літака відпало колесо.

Джерело: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка