У Чернігівській області чоловік за кермом мікроавтобуса збив на смерть дев’ятикласницю та зник з місця пригоди.

У селі Іванівка на Чернігівщині водій авто збив дівчинку 2005 року народження, яка перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги.

Від отриманих травм дитина загинула на місці, а водій зник.

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Поліція ввела операцію Перехват. Правоохоронці знайшли його за допомогою камер відеоспостереження Мережа Безпеки, які вміють розпізнавати автомобільні знаки та допомагають вираховувати як рухалося авто.

Наразі з водієм проводяться слідчі дії.



















На Чернігівщині водій на смерть збив 14-річну дівчину та втік / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що на автодорозі Київ-Чоп водій вантажівки не впорався з керуванням та протаранив два мікроавтобуси. Внаслідок аварії загинула жінка.