23 листопада на узбережжі Азовського моря смт Кирилівка продовжує вирувати шторм. Рятувальники евакуювали п’ять людей з острова Бірючий.
На узбережжі Азовського моря смт Кирилівка пориви вітру сягають 15-18 м/с.
Острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою. Звідти евакуювали п’ять людей. Медична допомога їм не знадобилась.
Були проведені роботи з відновлення обірваної лінії електропередач на острові Бірючий.
Крім цього, рятувальники витягнули із піску трактор Т-150, який застряг під час повернення з острову на суходіл.
Співробітники ДСНС спільно з органами місцевої влади проводять постійний моніторинг та контроль за ситуацією.
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З початку вчорашньої доби рятувальники надали допомогу 18 людям.
Нагадаємо, що з 20 до 22 листопада на Азовському узбережжі вирувала негода, були сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм.