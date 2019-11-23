23 листопада на узбережжі Азовського моря смт Кирилівка продовжує вирувати шторм. Рятувальники евакуювали п’ять людей з острова Бірючий.

На узбережжі Азовського моря смт Кирилівка пориви вітру сягають 15-18 м/с.

Острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою. Звідти евакуювали п’ять людей. Медична допомога їм не знадобилась.

Були проведені роботи з відновлення обірваної лінії електропередач на острові Бірючий.

Крім цього, рятувальники витягнули із піску трактор Т-150, який застряг під час повернення з острову на суходіл.

Співробітники ДСНС спільно з органами місцевої влади проводять постійний моніторинг та контроль за ситуацією.

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З початку вчорашньої доби рятувальники надали допомогу 18 людям.











Острів відрізало від суші: через шторм в Азовському морі евакуюють людей / 3 фотографии

Нагадаємо, що з 20 до 22 листопада на Азовському узбережжі вирувала негода, були сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм.