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Факти / Надзвичайні події

Поки господарі спали: під Києвом злодій обікрав понад 80 будинків за ніч

У Київській області крадій обікрав понад 80 будинків, поки господарі спали поряд.

Поки господарі спали: під Києвом злодій обікрав понад 80 будинків за ніч

У котеджному містечку під Києвом злодій пробирався у помешкання вночі, поки господарі спали.

– Коли ми спали вночі, відчинив двері, зайшов, щось там робив. Цікаво, що люди на першому поверсі уже спали. Бабуся розповіла, що щось чула, можливо вона його й налякала, – розповідає Назар Пархоменко, який став жертвою нічного крадія.

Чоловік вдячний долі, що ніхто з рідних не прокинувся, коли будинком сновигав злочинець. Що їх обікрали – сім’я зрозуміла лише згодом. Шкатулка, де лежали прикраси, виявилася порожньою.

За одну ніч злочинець обійшов ціле котеджне містечко, а це – понад 80 будинків. Злодій зайшов у кожне подвір’я і перевірив на міцність усі двері та вікна, а на це йому знадобилося шість годин.

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Чоловік спритно, наче акробат, перестрибує височезні паркани. Коли сигналізація спрацювала, то злодій спокійно чекав на подвір’ї, поки господарі переконаються, що тривога була хибна.

Крім того, на відео з камер спостереження видно, що злочинець спілкується з кимось за допомогою рації.

Цікаво, що жодна з собак у котеджному містечку не відреагувала на злочинця.

Поліція Київської області вже шукає злодія, а місцеві мешканці створили власну варту та сподіваються самотужки спіймати злочинця та передати його правоохоронцям.

Раніше Факти ICTV писали, що на Миколаївщині пройшла масштабна спецоперація. Працівники поліції та СБУ затримали злочинців, відомих у регіоні як банда Апті. Їх підозрюють у викраденнях, здирництві та крадіжках.

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