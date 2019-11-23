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Факти / Надзвичайні події

У Київській області поліція ввела план Перехоплення через дитячу гру

У Київській області правоохоронці ввели план Перехоплення через гру дітей в поліцейських і злочинців.

У Київській області поліція ввела план Перехоплення через дитячу гру

У Бучі Київської області до правоохоронців звернулася жінка, яка заявила про викрадення дитини.

За вказаною адресою прибув наряд патрульної поліції, особовий склад Ірпінського відділу поліції піднято за тривогою, на пошуки і затримання злочинців було введено план Перехоплення.

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Однак, виявилося, що троє хлопчаків сховалися від поліцейських, які прибули на місце події, тому що боялися відповідальності.

Потім вони розповіли, грали на вулиці в поліцейського і зловмисників, один з них з усіх сил кликав про допомогу.

Працівники поліції провели з ними бесіду.

Раніше Факти ICTV писали, що 23 жовтня поліція ввела у Київській області план-перехоплення після повідомлення про викрадення тримісячної дитини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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