PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В аеропорту Львів літак викотився за межі смуги

В аеропорту Львів літак викотився за межі злітно-посадкової смуги.

В аеропорту Львів літак викотився за межі смуги

Оновлено 12.19. Міжнародний аеропорт  відновив роботу після інциденту з літаком авіакомпанії МАУ.

В аеропорту Львів під час розвороту за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ.

Повітряне судно прямувало до Києва.

Читайте: В аеропорту Шереметьєво не розминулися два літаки

Внаслідок інциденту пасажирів довелося евакуювати, постраждалих немає.

Проходять роботи з евакуації повітряного судна. 

Нагадаємо, 22 листопада у міжнародному аеропорту Одеса Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літака відпало колесо.

За попередніми висновками фахівців, причиною інциденту став сильний боковий вітер (до 17 м/с).

Фото: Igor Zinkevych

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка протаранила два мікроавтобуси
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: вантажівка протаранила два мікроавтобуси
Поки господарі спали: під Києвом злодій обікрав понад 80 будинків за ніч
Поки господарі спали: під Києвом злодій обікрав понад 80 будинків за ніч
Відпало колесо: в Одесі здійснив аварійну посадку літак з пасажирами
Відпало колесо: в Одесі здійснив аварійну посадку літак з пасажирами
Без меблів, але з черв’яками: у Дніпрі діти жили у суцільній антисанітарії
Без меблів, але з черв’яками: у Дніпрі діти жили у суцільній антисанітарії
На Рівненщині 12 школярів отруїлися китайськими цукерками
На Рівненщині 12 школярів отруїлися китайськими цукерками
Ручна поклажа
Ручна поклажа МАУ: що можна і заборонено провозити на борту
У Кременчуці знайшли застреленим депутата райради Гаврилова
У Кременчуці знайшли застреленим депутата райради Гаврилова
Десять ударів ножем: на Чернігівщині чоловік напав на працівницю РАЦСу
Десять ударів ножем: на Чернігівщині чоловік напав на працівницю РАЦСу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка