В аеропорту Львів літак викотився за межі злітно-посадкової смуги.
Оновлено 12.19. Міжнародний аеропорт відновив роботу після інциденту з літаком авіакомпанії МАУ.
В аеропорту Львів під час розвороту за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ.
Повітряне судно прямувало до Києва.
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Внаслідок інциденту пасажирів довелося евакуювати, постраждалих немає.
Проходять роботи з евакуації повітряного судна.
Нагадаємо, 22 листопада у міжнародному аеропорту Одеса Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літака відпало колесо.
За попередніми висновками фахівців, причиною інциденту став сильний боковий вітер (до 17 м/с).
Фото: Igor Zinkevych