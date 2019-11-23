В аеропорту Львів літак викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Оновлено 12.19. Міжнародний аеропорт відновив роботу після інциденту з літаком авіакомпанії МАУ.

В аеропорту Львів під час розвороту за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ.

Повітряне судно прямувало до Києва.

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Внаслідок інциденту пасажирів довелося евакуювати, постраждалих немає.

Проходять роботи з евакуації повітряного судна.

Нагадаємо, 22 листопада у міжнародному аеропорту Одеса Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літака відпало колесо.

За попередніми висновками фахівців, причиною інциденту став сильний боковий вітер (до 17 м/с).

Фото: Igor Zinkevych