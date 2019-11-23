У Вінницькій області судитимуть поліцейського, який вбив чоловіка через відмову бути понятим.

У Вінницькій області співробітники ДБР передали до суду справу старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ГУНП у Вінницькій області, який підозрюється у вбивстві людини через відмову бути понятим.

Правоохоронець запропонував громадянину стати понятим під час вилучення боєприпасів. Отримавши відмову, поліцейський ударив чоловіка кулаком в обличчя. Потерпілий впав і вдарився головою об асфальт. Внаслідок отриманих травм він помер в лікарні, не приходячи до тями.

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За цим фактом було відкрито справу за ч. 3 ст. 365 (Перевищення службових повноважень співробітником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

У випадку доведення провини поліцейському загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі командир і поліцейський взводу під час чергування жорстоко побили затриманих.