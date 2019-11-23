У Дніпрі під час затримання організатора конвертаційного центру співробітниками СБУ злочинець чинив чималий опір.
У Дніпрі працівники СБУ затримали організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 млн грн.
Під час спецоперації зловмисник намагався погрожувати оперативникам неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах, а також пошкодив 10 приватних автомобілів. За фотографіями видно, що у одного з авто відірваний бампер.
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У машині злочинця СБУ знайшла понад 2,1 млн грн, отриманих від протиправної діяльності. В офісах “конверта” були вилучені валюта у розмірі понад 1 млн грн, документація і печатка.
Триває слідство за ст. 366, 358 і 212 Кримінального кодексу України.
До речі, у Києві на перетині вулиці Теодора Драйзера і проспекту Володимира Маяковського нетверезий водій Toyota намагався втекти від поліції і врізався в Mercedes.