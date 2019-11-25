У Румунії триває операція з порятунку більше 14 тисяч овець, які знаходяться у кораблі, який перекинувся.

У неділю, 24 листопада, в Чорному морі біля узбережжя Румунії перекинулося судно, що перевозило 22 членів екіпажу і 14 600 овець.

Рятувальникам вдалося врятувати усіх людей та 32-х овець, яких знайшли у воді біля судна.







Врятували лише 32: у Румунії перекинувся корабель із 14 тис. овець / 2 фотографии

Решта тварин знаходяться у трюмі і могли потонути. Для порятунку овець було розпочато операцію за участю поліції, пожежних і румунської берегової охорони.

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– Ми сподіваємося, що вівці, які знаходяться у трюмі корабля, ще живі, – сказала прес-секретар рятувальних служб Ана-Марія Стоіца.

Нагадаємо, в Одесі танкер Делфі зазнав лиха через удари в хвилеріз.

Джерело: BBC

Фото: ISU Constanta