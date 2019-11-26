PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Ти що, безсмертний? В Одесі поліцейська накинулася на перехожих через парковку (18+)

В Одесі жінка з посвідченням Нацполіції влаштувала скандал та погрожувала перехожим своїм професійним становищем.

Поліція

В Одесі стався конфлікт через зауваження щодо припаркованого авто. Одна з учасників сварки погрожувала опонентам своєю причетністю до органів правопорядку та нецензурно висловлювалася у бік інших людей та навіть намагалася застосувати фізичну силу.

– Ти що, не потрапиш, бл*дь, ти що, безсмертний? – каже вона.

Жінка, яку дехто з присутніх називає Катею, також показує посвідчення зі значком Нацполіції на ім’я старшого інспектора Катерини Олександрівни Білоус.

– Хочеш обіссятися? На,  бл*дь, обіссися! – супроводжує вона демонстрацію документів.

У відео є фрагменти, на яких ця жінка з кулаками кидається на одного з присутніх чоловіків, намагається вибити з рук телефон.

Читайте: Чотирьом поліцейським з Дніпра загрожує до 10 років за катування
У поліції прокоментували це відео та заявили, що така поведінка співробітників дискредитує правоохоронні органи.

– За результатами проведення розслідування до неї будуть застосовані жорсткі заходи дисциплінарного впливу, – зазначив начальник головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех.

Обережно – відео містить нецензурну лексику!

Раніше ми писали, що вночі 12 листопада на закритій станції метро в Харкові поліцейський відкрив стрілянину.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Танкер Delfi почнуть знімати з мілини за тиждень
Танкер Delfi почнуть знімати з мілини за тиждень
Авария танкера Делфи в Одессе
Аварія танкера Delfi: поліція порушила кримінальну справу
В Одесі вітчим зґвалтував 15-річну дівчину, поки матері не було вдома
В Одесі вітчим зґвалтував 15-річну дівчину, поки матері не було вдома
У Київській області поліція ввела план Перехоплення через дитячу гру
У Київській області поліція ввела план Перехоплення через дитячу гру
Вбив чоловіка через відмову бути понятим: у Вінниці опера відправили під суд
Вбив чоловіка через відмову бути понятим: у Вінниці опера відправили під суд
Танкер Делфі зазнає лиха в Одесі: всі подробиці
Танкер Делфі зазнає лиха в Одесі: всі подробиці
Авария танкера Делфи в Одессе
Аварія танкера Делфі в Одесі: забруднення води у 53 рази перевищує норму
Аеропорт Одеса закрили до ночі через турецький Boeing
Аеропорт Одеса закрили до ночі через турецький Boeing
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка