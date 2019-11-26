В Одесі жінка з посвідченням Нацполіції влаштувала скандал та погрожувала перехожим своїм професійним становищем.

В Одесі стався конфлікт через зауваження щодо припаркованого авто. Одна з учасників сварки погрожувала опонентам своєю причетністю до органів правопорядку та нецензурно висловлювалася у бік інших людей та навіть намагалася застосувати фізичну силу.

– Ти що, не потрапиш, бл*дь, ти що, безсмертний? – каже вона.

Жінка, яку дехто з присутніх називає Катею, також показує посвідчення зі значком Нацполіції на ім’я старшого інспектора Катерини Олександрівни Білоус.

– Хочеш обіссятися? На, бл*дь, обіссися! – супроводжує вона демонстрацію документів.

У відео є фрагменти, на яких ця жінка з кулаками кидається на одного з присутніх чоловіків, намагається вибити з рук телефон.

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У поліції прокоментували це відео та заявили, що така поведінка співробітників дискредитує правоохоронні органи.

– За результатами проведення розслідування до неї будуть застосовані жорсткі заходи дисциплінарного впливу, – зазначив начальник головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех.

Обережно – відео містить нецензурну лексику!

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