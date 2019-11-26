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Факти / Надзвичайні події

Їхав в зону ООС: на Київщині військовий випав з поїзда і загинув

У Київській області на залізниці загинув військовослужбовець, який прямував в зону проведення ООС.

Потяг

Загиблим виявився 32-річний військовослужбовець 10-ї гірсько-штурмової бригади. Його знайшли поблизу станції Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

Старшого солдата забрала швидка допомога до Білоцерківського військового госпіталю.

Він перебував у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку ІІ ступеня, переломом основи черепа, закритим переломом кісток лівої гомілки, а згодом впав у кому ІІ ступеня.

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Від отриманих травм військовий помер у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Запоріжжі поїзд збив на смерть трьох людей.

Джерело: Військова прокуратура

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