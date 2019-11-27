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Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара

Член громадської ради при Київській міській державній адміністрації та його спільник вимагали гроші у комерційного підприємства нібито за сприяння в отриманні земельної ділянки під парковку.

Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара

За винагороду у $10 тис. столичний чиновник пообіцяв бізнесмену сприяння через своїх колег у КМДА в отриманні дозвільних документів на розміщення парковки у Святошинському районі.

Проте насправді посадовець не мав такої можливості та наміру сприяти у вирішенні цього питання.

Члена громадської ради КМДА разом зі спільником затримали після отримання другої частини хабара у розмірі $9 тис.

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Порушено справу за кількома статтями ККУ: ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство). Підозрюваним загрожує позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

  • Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара
  • Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара
  • Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара
  • Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара
Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара / 2 фотографии

 

Нагадаємо, 12 листопада НАБУ затримало за підозрою у отриманні неправомірної вигоди учасників злочинної групи, серед яких – працівниця Офісу президента України.

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