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Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині чоловік влаштував різанину в будинку подруги своєї коханої

У Полтавській області 34-річний чоловік влаштував різанину в будинку подруги своєї коханої, куди вона втекла після сварки.

Ніж

Неадекват шукав кохану в будинку її подруги, куди вона втекла після сварки, та почав різати усіх, хто траплявся на шляху.

Чоловік на порозі встромив ніж господареві в груди, а потім вдарив ще раз. Той упав у коридорі і більше не встав.

Наступною жертвою стала господиня – вона теж дістала удар ножем, але втрималася на ногах і почала кричати.

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На щастя, сусідка почула крики з будинку і благання про допомогу.

Нападник не втік – не випускаючи ножа з рук, кинувся рятувати своїх жертв і сам викликав швидку.

Його затримали, інкримінують замах на два вбивства. За це загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Сама винуватиця різанини не постраждала, бо ховалася всередині будинку, коли її коханий різав господарів.

За життя подружжя досі борються лікарі.

Нещодавно у Чернігівській області батько завдав 5-річному сину кілька ножових поранень, а потім намагався себе вбити.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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