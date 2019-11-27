В одній зі шкіл Приморського краю РФ сталася НП – семикласник приніс на урок фізкультури банку з ртуттю і розливав рідкий метал у підставлені однокласниками долоні.

У Примор’ї перед уроком фізкультури учень сьомого класу розливав ртуть в долоні однокласникам з принесеної з собою банки.

Частина металу розлилася. Дітей екстрено евакуювали, а школу довелося закрити на тиждень, тому що концентрація парів отруйної речовини перевищувала норму в 80 разів.

На щастя, ніхто не постраждав.

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МНС проводить комплекс демеркуризаційних заходів, а прокуратура вже почала перевірку.

За попередніми даними, хлопчик знайшов ртуть у гаражі, який колись згорів.

Ртуть та всі її сполуки, а також пари є отруйними. Навіть в невеликих кількостях вона згубно впливає на нервову, травну та імунну системи, на легені, нирки, шкіру та очі.

До слова, навесні у Києві затримала чотирьох чоловіків, які намагалися продати червону ртуть.

Джерело: VL.ru