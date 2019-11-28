PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Києвом в’язня “забули” випустити з колонії

Під Києвом в’язня випустили з колонії із запізненням на три тижні.

Під Києвом в’язня “забули” випустити з колонії

З Бориспільській виправній колонії № 119, що під Києвом, в’язня не випустили в термін, який закінчився ще 9 листопада 2019 року. Чоловік був змушений звернутися до заступника прокурора Київської області і поскаржився на дії адміністрації установи.

Весь цей час засуджений продовжував безпідставно перебувати у колонії.

Читайте:  Катував і знімав у порно своїх дітей: у СІЗО повісився педофіл

Прокуратура встановила, що про незаконне позбавлення волі чоловіка тривалий час знало керівництво установи. Звільнили ув’язненого тільки після втручання прокуратури.

У зв’язку з цим фактом 27 листопада 2019 року призначили службове розслідування, щоб встановити винних осіб та притягнути їх до відповідальності.

До речі, раніше ми писали, що у тюрмах ОРДЛО могли закатувати 13 заручників.

Джерело: Прокуратура Києва

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Троє американців помилково відсиділи у в’язниці 36 років
Троє американців помилково відсиділи у в’язниці 36 років
Відірвало ноги: під Києвом Opel збив чоловіка та жінку
Відірвало ноги: під Києвом Opel збив чоловіка та жінку
ДТП на переїзді під Києвом
Під Києвом потяг протаранив авто, жінка-водій у реанімації
Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку
Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик протаранив вантажівку
Під Києвом у ДТП загинули четверо людей, двоє з них – діти
Під Києвом у ДТП загинули четверо людей, двоє з них – діти
ігор сало
Рейдерство та корупційні схеми: що відомо про Ігоря Сала
Під Києвом автобус з 32 пасажирами врізався у вантажівку
Під Києвом автобус з 32 пасажирами врізався у вантажівку
Замість лісу – приватна ділянка: на Київщині люди борються із незаконною приватизацією
Замість лісу – приватна ділянка: на Київщині люди борються із незаконною приватизацією
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка