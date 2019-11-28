Під Києвом в’язня випустили з колонії із запізненням на три тижні.

З Бориспільській виправній колонії № 119, що під Києвом, в’язня не випустили в термін, який закінчився ще 9 листопада 2019 року. Чоловік був змушений звернутися до заступника прокурора Київської області і поскаржився на дії адміністрації установи.

Весь цей час засуджений продовжував безпідставно перебувати у колонії.

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Прокуратура встановила, що про незаконне позбавлення волі чоловіка тривалий час знало керівництво установи. Звільнили ув’язненого тільки після втручання прокуратури.

У зв’язку з цим фактом 27 листопада 2019 року призначили службове розслідування, щоб встановити винних осіб та притягнути їх до відповідальності.

До речі, раніше ми писали, що у тюрмах ОРДЛО могли закатувати 13 заручників.