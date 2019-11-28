В одній зі шкіл Білої Церкви Київської області розпорошили газовий балончик.

Шестеро учнів віком від 12 до 17 років отруїлися газом, який розпилили в одній зі шкіл Білої Церкви.

Поліція встановила, що речовина розпорошили з газового балончика, який знаходився в кишені 13-річної школярки.

За її словами, балончик їй купила мама для самозахисту, тому що дівчинка пізно повертається з уроків.

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Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Потерпілим була надана медична допомога, їх здоров’ю нічого не загрожує. Навчальний процес був відновлений через годину.

Складено адмінпротокол стосовно матері дівчини за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей)

Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає попередження або штраф.







У школі Білої Церкви розпорошили газ. Шестеро учнів отруїлися / 2 фотографии

Нагадаємо, у Мукачеві на Закарпатті вісім учнів отруїлися невідомою речовиною. Троє з них перебувають у важкому стані. Їх привезли з втратою свідомості і судомами.