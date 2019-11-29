На вулиці Кротова в Дніпрі бездомні виявили два трупи, які були закутані в ковдри.

У покинутих будинках біля школи №25 у Дніпрі безхатченки виявили тіла двох мертвих чоловіків в ковдрах.

– Чоловіки лежали в кутку одного з приміщень, закутані в ковдри. Спочатку здавалося, що вони просто сплять, проте пізніше з’ясувалося, що обидва мертві, – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, вони померли від передозування наркотиками. У одного з них з рота йшла піна. На вигляд чоловікам не більше 35 років.

Читайте: Солі для ванн: в Україні набирає популярності новий наркотик

Точну причину смерті визначить експертиза, а поки поліція встановлює їх особи і з’ясовує, чи є у події кримінальний характер.







Біля школи у Дніпрі знайшли два трупи в ковдрах / 2 фотографии

Нагадаємо, 19 листопада у Дніпрі у дворі багатоповерхівки вибухнув невідомий предмет, попередньо, граната. Чоловік 1975 року народження загинув на місці події.