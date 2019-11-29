У Дніпрі вантажівка протаранила маршрутку з пасажирами. У результаті ДТП постраждали двоє людей.
Увечері 28 листопада у Дніпрі сталася аварія за участю фури і маршрутки з пасажирами.
ДТП трапилося на перехресті Слобожанського проспекту і Байкальської.
Вантажівка їхала вулицею Байкальською, а маршрутка рухалася проспектом Слобожанський у бік виїзду з міста. Удар припав на праву частину кузова маршрутки.
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У Дніпрі фура протаранила маршрутку з пасажирами / 3 фотографии
У результаті зіткнення маршрутку розвернуло і вона зупинилася біля парковки супермаркету.
У ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали чоловік і жінка. Їх госпіталізували у міську лікарню № 6.
Раніше ми писали, що на трасі Одеса-Київ зіткнулися 11 автомобілів. Внаслідок аварії постраждали дві людини.
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