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Факти / Надзвичайні події

Землетрус в Албанії: кількість жертв збільшилася до 48 осіб

У результаті землетрусу в Албанії загинуло 48 осіб.

Землетрус в Албанії

Кількість жертв землетрусу в Албанії досягло 48 осіб. Постраждали близько 790 осіб.

З-під завалів вдалося врятувати 45 осіб.

Читайте: Українців в Албанії просять дати про себе знати – куди дзвонити

Рятувальники говорять, що шансів знайти живих все менше, а сама рятувальна операція, що почалася чотири дні тому, завершується.

Нагадаємо, що 26 листопада в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії стався землетрус. Потім другий раз на добу стався другий землетрус.

Джерело: Koha Jone

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