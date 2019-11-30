Поліція розшукує Volkswagen універсал темного кольору, на якому двоє грабіжників втекли після пограбування Ощадбанку.

У Дніпровському районі Києва в ніч на суботу, 30 листопада, невідомі підірвали відділення Ощадбанку з метою викрадення грошей із банкомату.

Двоє грабіжників, отримавши бажане, зникли на автомобілі Volkswagen універсал темного кольору.

Для упіймання злочинців поліція оголосила план перехоплення.

На знімках з місця події видно, що в результаті вибуху скляна вітрина банку вилетіла назовні, а в самому відділенні стеля впала на підлогу. Люди при цьому не постраждали.











У Києві підірвали і пограбували відділення Ощадбанку / 3 фотографии

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Також на фотографіях видно купюри, які розкидало вибуховою хвилею.

На місці інциденту працювали слідчі та вибухо-техніки.

Нагадаємо, у липні у Харківській та Дніпропетровській областях грабіжники підірвали два банкомати.