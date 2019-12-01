Правоохоронці затримали осіб, яких підозрюють у підриві і пограбуванні одного з відділень Ощадбанку у Києві.

Голова правління Ощадбанку Андрій Пишний повідомив, що на встановлення осіб, які підірвали і пограбували одне з відділень Ощадбанку, правоохоронцям знадобилося менше доби.

За його словами, підозрюваних у скоєнні злочину затримали кілька годин тому.

Правоохоронці також вилучили у них усі необхідні докази.

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– Безсумнівна, оперативна та професійна робота поліції на усіх рівнях: Дніпровське управління поліції, Головне управління поліції у місті Києві, у співпраці зі службою безпеки Ощадбанку, – написав Пишний у Facebook.

Наразі більш детальної інформації про підозрюваних у справі про підрив і пограбування Ощадбанку немає.

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада у Києві підірвали відділення Ощадбанку і викрали гроші з банкомату.

Незадовго після цього правоохоронці оголосили план Перехоплення. Поліція шукала автомобіль Volkswagen універсал темного кольору, який був на місці події.

Джерело: Андрій Пишний

Фото: Dtp.kiev.ua