У ресторані Баку в Києві сталася масова бійка, яка переросла в стрілянину. Поліція ввела план Перехоплення для пошуку учасників події.

У Києві на вулиці Антоновича, 88, де знаходиться ресторан Баку, стався конфлікт між відвідувачами.

Дуже швидко він переріс в масову бійку. Її учасники також використовували травматичні пістолети, з яких випустили близько 10 патронів.

Поліція ввела в дію план Перехоплення для пошуку зловмисників.

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У результаті події постраждала одна особа. Їй завдали множинні тілесні ушкодження, медики надали допомогу на місці.







Стрілянина у ресторані Києва – введено план Перехоплення / 2 фотографии

Постраждалий чоловік розповів, що прийшов в ресторан на зустріч з особами кавказької національності, яких було приблизно п’ятеро, щоб обговорити повернення купленого автомобіля.

Він додав, що також був не один. За сусіднім столом сиділи його друзі.

Причини конфлікту з’ясовуються. На місці події працюють співробітники патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та медики.

Факти ICTV також писали про те, що 1 грудня у центрі Києва обстріляли автомобіль Range Rover чорного кольору, у результаті чого загинула трирічна дитина.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор