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Накрила подушкою: жінка намагалася вбити 5-місячного сина в лікарні Одеси

В ніч з 30 листопада на 1 грудня жінка намагалася вбити свою дитину в одній з лікарень Одеси.

Накрила подушкою: жінка намагалася вбити 5-місячного сина в лікарні Одеси

33-річна жінка перебувала зі своїм п’ятимісячним сином в одній з лікарень Одеси. Вночі дитина почала голосно плакати, і мати спробувала “заспокоїти” її, накривши подушкою.

Про ситуацію повідомила сусідка по палаті, яка побачила це і забила на сполох.

Жінку затримали за підозрою в замаху на вбивство власної дитини і доставили в поліцію. До слова, вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

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Жінка купила горілку в найближчому магазині і, повернувшись в палату, почала її розпивати. У цей час прокинулася дитина і почала плакати. Щоб вона не заважала, мати взяла подушку і поклала на обличчя синові.

Матері дитини оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 та п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання статті – довічне позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 22 листопада в Одесі однорічна дівчинка отруїлися метадоном, її госпіталізували в лікарню в непритомному стані. Мати дитини до останнього відмовлялася говорити лікарям, чим саме отруїлася її дочка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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