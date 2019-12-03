У Бахмуті Донецької області чотирирічний хлопчик отримав тяжкі травми, випавши з четвертого поверху житлового будинку.

Чотирирічного хлопчика у тяжкому стані вночі 3 грудня доправили військовим вертольотом з Бахмута у Дніпровську обласну дитячу лікарню.

Радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа розповіла, що у дитини забій головного мозку, тотальний забій легень, двосторонній пневмоторакс та перелом кісток тазу.

За її словами, транспортування дитини проходило в складних погодних умовах, бо була хуртовина.

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– Вклоняюся екіпажу вертольотчиків і медикам, які були на борту… Друзі, помоліться за Давида, в січні йому має виповнитися 5 років, – закликала вона.











У Бахмуті 4-річний хлопчик випав з будинку – дитина в реанімації / 3 фотографии

Восени у Чорноморську Одеської області дворічний хлопчик випав із п’ятого поверху п’ятиповерхового будинку. Дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму.

Фото: Тетяна Губа