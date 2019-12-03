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Факти / Надзвичайні події

У Харкові біля входу до магазину хутра повісили труп вівці (18+)

У центрі Харкова біля входу до магазину з продажу хутра виявили повішену тушу вівці з розпоротим животом.

У Харкові біля входу до магазину хутра повісили труп вівці

Випотрошену вівцю біля магазина на вулиці Маяковського у Харкові знайшли близько 7.30.

На місце події виїхали працівники поліції, вони встановлюють обставини та особи зловмисників.

В мережі багато жахливих фото. Дітям до 18 років не варто на це дивитися!

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До слова, італійський будинок моди Prada SpA відмовився від використання натурального хутра в своїх колекціях.

 

Джерело: Нацполіція

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