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Факти / Надзвичайні події

У Кіровоградській області поїзд роздавив легковик – водій загинув

У Кіровоградської області поїзд протаранив легковий автомобіль. Внаслідок аварії загинув водій легковика, пасажира госпіталізували.

У Кіровоградській області поїзд роздавив легковик – водій загинув

На залізничному переїзді в Кіровоградській області сталася ДТП за участю маневрового потяга та легкового автомобіля ВАЗ-2101.

Читайте: Під Чернівцями після ДТП загорілося авто – троє загиблих, серед них дитина

Внаслідок зіткнення водій 1989 року народження загинув.

Пасажир отримав травми. Його госпіталізували в хірургічне відділення.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області поблизу селища Олександрівка водій Hyundai Sonata врізався в маршрутку з пасажирами. Травмовано вісім людей.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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