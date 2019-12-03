У Тернопільській області священик б’є дружину, зловживає алкоголем і програє сімейний бюджет.

У храмі села Вікторівка Тернопільської області 40-річний отець Володимир служить вже 20 років.

Сім років тому він вдруге одружився, має двох дітей – сина та доньку. Але дружина отця Мар’яна Коротницька зізнається, що ніколи не думала, що її шлюб виявиться справжнім пеклом.

З часом вона зрозуміла, що чоловік страждає на ігроманію та ще й має багато кредитів. Жінка навіть намагалася допомогти йому та позичала гроші, щоб віддати його борги.

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Мар’яна Коротницька також розповіла, що чоловік-священик бив її вагітну.

– Він вибив рукою вікно, кинув мене на підлогу, почав бити. Я на той час була вагітна другий раз. В мене, звісно, стався викидень. Але тоді всі стіни були в крові, всі сусіди це бачили.

Захищати маму намагався 6-річний Михайлик, але батько забирав у нього телефон, щоб той не телефонував у поліцію. Хлопчик зізнається, що боїться батька.

У поліції повідомляють, що про домашнє насильство в цій родині їм відомо. Протягом останніх кількох років вони приїжджали на виклики дружини.

У Тернопільській єпархії обіцяють детально розібратися в ситуації, але тільки після рішення суду.

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