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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Одесі: названа ймовірна причина займання

Ймовірною причиною пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла стати проводка.

Пожежа в Одесі: названа ймовірна причина займання

Пожежа в Одеському коледжі, який є пам’яткою архітектури, виникла близько 10.00 4 грудня.

За неофіційною інформацією, причиною загоряння стала проводка, яку не змінювали ще з 1966 року.

Займання сталося в офісному приміщенні.

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Нагадаємо, пожежа почалася на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

З коледжу евакуювали понад 40 осіб. Ліквідація пожежі триває.

У ДСНС повідомили,  що внаслідок пожежі постраждало 14 осіб, зокрема шестеро пожежників.

Факти ICTV стежать за останніми новинами пожежі в Одесі онлайн.

Джерело: ДСНС

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