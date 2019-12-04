Ймовірною причиною пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу могла стати проводка.
Пожежа в Одеському коледжі, який є пам’яткою архітектури, виникла близько 10.00 4 грудня.
За неофіційною інформацією, причиною загоряння стала проводка, яку не змінювали ще з 1966 року.
Займання сталося в офісному приміщенні.
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Нагадаємо, пожежа почалася на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
З коледжу евакуювали понад 40 осіб. Ліквідація пожежі триває.
У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі постраждало 14 осіб, зокрема шестеро пожежників.
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