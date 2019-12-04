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У Харкові Mercedes влетів у маршрутку, є постраждалий

У Харкові в результаті ДТП між легковиком і маршруткою постраждала одна людина.

У Харкові Mercedes влетів у маршрутку, є постраждалий

У Харкові легковий автомобіль Mercedes зіткнувся з автобусом Ivan надвечір 3 грудня. На момент зіткнення автобус стояв.

У результаті ДТП постраждав 56-річний водій легковика, його госпіталізували.

39-річний водій маршрутки травм не отримав.

Читайте: Під Києвом Porsche протаранив маршрутку – дві людини загинули

На місце аварії прибули слідчо-оперативна група і поліція. Правоохоронці внесли інформацію про інцидент до Єдиного обліку.

Нагадаємо, біля Чернівців легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся.

Джерело: Нацполіція

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