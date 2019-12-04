Загиблою під час пожежі в коледжі Одеси виявилась 17-річна дівчина.
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що у пожежі загинула викладачка коледжу Ганна Бордюк.
За попередньою інформацією, вона перебуває в лікарні у тяжкому стані. У мерії пояснили, що, коли її чоловіка запросили на впізнання, то він сказав, що це не його дружина.
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Крім того, у прес-службі Одеської мерії повідомили, що постраждали 22 людини, одна з яких померла.
У лікарнях міста перебувають 13 учнів коледжу.
Нагадаємо, раніше неофіційною причиною пожежі в Одесі називали стару проводку.
Але мер Одеси Геннадій Труханов також повідомив, що причиною загоряння могли бути проблеми з опаленням.
Фото: Одеська мерія
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