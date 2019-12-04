Судово-медична експертиза спростувала версію про те, що 14-річного підлітка у Прилуках збив потяг.

Начальник головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що судово-медична експертиза встановила причину смерті 14-річного підлітка у Прилуках. Смерть хлопця настала у результаті відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодження головного мозку.

– Що ключове: на тілі загиблого немає ушкоджень, які нанесли руками чи ногами, чи травм від ударів сторонніми предметами. Також немає ушкоджень, які могли б виникнути під час вертикального притискання потяга. Відтак версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована, – сказав Цуцкірідзе.

Крім того, в організмі загиблого було виявлено 0,74 проміле алкоголю, а в крові – кофеїн. Наразі з’ясовується, як ці речовини потрапили в організм підлітка.

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Також судово-медична експертиза спростувала інформацію про те, що під нігтями хлопця знайшли епітелій та ДНК іншої особи.

У кримінальному провадженні призначили іще низку експертиз. Від родичів загиблого чекають комп’ютер підлітка, який необхідний для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, 1 листопада у місті Прилуки жителі виходили на акцію протесту і палили шини, вимагаючи, щоб справу про вбивство 14-річного підлітка справедливо розслідували.