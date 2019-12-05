Родичі чекають зниклих без вісті під час пожежі в Одесі під стінами згорілого коледжу.

Внаслідок пожежі в одеському коледжі безвісти пропали 14 людей. Двоюрідна сестра одного із студентів чекає свого брата другий день.

Дівчина розповіла, що о 10 ранку хлопець дзвонив мамі, прощався та говорив, що вмирає. Потім зв’язок з ним обірвався.

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– У нього була пара з вищої математики. Коли я прибігла, я бачила велику кількість вчителів вже на вулиці, а дітей виводили рятувальники, – каже Ксенія.







Пожежа в Одесі – під коледжем люди зі вчора чекають зниклих родичів / 2 фотографии

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.