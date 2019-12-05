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Факти / Надзвичайні події

В Ірпені чоловік підірвався на невідомому предметі

В Ірпені Київської області внаслідок вибуху невідомого предмета загинув чоловік.

В Ірпені чоловік підірвався на невідомому предметі

Вибух стався близько 11.00 в одній з дев’ятиповерхівок Ірпеня.

Сусіди виявили тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями.

Читайте: Вибух у центрі Києва: в під’їзді будинку вилетіли вікна, пошкоджено стіни

Слідчі встановили, що потерпілий намагався розібрати вибухонебезпечний предмет, у цей момент він спрацював.

Обставини події встановлюються.

В Ірпені чоловік підівався на невідомому предметі

Нещодавно внаслідок вибуху у гаражі в Харкові загинули троє людей.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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