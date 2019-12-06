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Знайти живих на місці пожежі в Одесі надії немає – ДСНС

У ДСНС вважають, що знайти під завалами живих після пожежі в Одесі на Троїцькій неможливо.

Знайти живих на місці пожежі в Одесі надії немає – ДСНС

Заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький заявив, що знайти під завалами тих, хто вижив  після пожежі в Одесі не вдасться.

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– Надії, що в будівлі залишаються ті, що вижили, немає. Всі приміщення, які не постраждали від вогню, обстежені. Людей там немає, – заявив Крицький.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одесі в коледжі загинула студентка навчального закладу. Через добу в руїнах згорілого будинку Асвадурова знайшли тіло другої жертви. 13 осіб все ще числяться  зниклими безвісти.

Фото: odessa.online

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