У ДСНС вважають, що знайти під завалами живих після пожежі в Одесі на Троїцькій неможливо.
Заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький заявив, що знайти під завалами тих, хто вижив після пожежі в Одесі не вдасться.
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– Надії, що в будівлі залишаються ті, що вижили, немає. Всі приміщення, які не постраждали від вогню, обстежені. Людей там немає, – заявив Крицький.
Нагадаємо, внаслідок пожежі в Одесі в коледжі загинула студентка навчального закладу. Через добу в руїнах згорілого будинку Асвадурова знайшли тіло другої жертви. 13 осіб все ще числяться зниклими безвісти.
Фото: odessa.online
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