Спи спокійно, синочок: ідентифікували ще одну жертву пожежі в Одесі

В Одесі впізнали ще одну жертву пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

В Одесі ідентифікували ще одну жертву пожежі в коледжі – 16-річного студента Кирила Трофимчука.

– Прошу молитов за упокій раба божого Кирила. Спи спокійно, синочок. Вогонь забрав тебе. Безглузда та жорстока смерть. Люблю тебе нескінченно, – повідомила мати загиблого Олена Трофимчук.

За словами матері, тіло знаходиться на ДНК-експертизі.

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Під час пожежі 16-річний студент зателефонував Олені та сказав, що задихається та помирає.

Кирило Трофимчук – друга дитина, яку мати втратила за останні кілька років, старший син Ілля помер від саркоми Юїнга також у 16-річному віці.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Кількість жертв пожежі на Троїцькій в Одесі зросла до 10. У лікарні помер 42-річний рятувальник Сергій Шатохін, також під час пожежі загинула співробітниця коледжу Коваль Марина Володимирівна.