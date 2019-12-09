Через комп’ютерну гру: у Херсоні повісився 10-річний хлопчик

У херсонській багатоповерхівці повісився 10-річний хлопчик.
Трагедія сталася у Херсоні ввечері 8 грудня. Лікарі швидкої повідомили до поліції про те, що у квартирі багатоповерхівки покінчив життя самогубством через повішання 10-річний хлопчик.
Слідів насильницької смерті на тілі дитини не знайшли. Попередня причина смерті – механічна асфіксія.
Родина загиблого на обліку у соціальних служб не перебувала.
Сам хлопчик був дуже позитивною дитиною, добре навчався та займався спортом.
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За словами матері, син хотів нову комп’ютерну гру, яку вона пообіцяла придбати пізніше.
Проте хлопчик образився та пішов до своєї кімнати, а коли мати через деякий час зайшла туди, син вже не дихав.
Відкрито провадження за ч. 2 п. 2 ст.115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою самогубство.
Поліція вивчає особисті речі дитини та встановлює остаточні причини трагедії.
Влітку на Тернопільщині 12-річний хлопчик повісився через мобільний телефон.