PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Через комп’ютерну гру: у Херсоні повісився 10-річний хлопчик

У херсонській багатоповерхівці повісився 10-річний хлопчик.

петля

Трагедія сталася у Херсоні ввечері 8 грудня. Лікарі швидкої повідомили до поліції про те, що у квартирі багатоповерхівки покінчив життя самогубством через повішання 10-річний хлопчик.

Слідів насильницької смерті на тілі дитини не знайшли. Попередня причина смерті – механічна асфіксія.

Родина загиблого на обліку у соціальних служб не перебувала.

Сам хлопчик був дуже позитивною дитиною, добре навчався та займався спортом.

Читайте: У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину від самогубства

За словами матері, син хотів нову комп’ютерну гру, яку вона пообіцяла придбати пізніше.

Проте хлопчик образився та пішов до своєї кімнати, а коли мати через деякий час зайшла туди, син вже не дихав.

Відкрито провадження за ч. 2 п. 2 ст.115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою самогубство.

Поліція вивчає особисті речі дитини та встановлює остаточні причини трагедії.

Влітку на Тернопільщині 12-річний хлопчик повісився через мобільний телефон.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Бахмуті чотирирічний хлопчик випав з будинку
У Бахмуті 4-річний хлопчик випав з будинку – дитина в реанімації
Valve офіційно анонсувала нову Half-Life і показала трейлер
Valve офіційно анонсувала нову Half-Life і показала трейлер
У Кременчуці знайшли застреленим депутата райради Гаврилова
У Кременчуці знайшли застреленим депутата райради Гаврилова
Всемирный день ребенка 2019 - история праздника
Всесвітній день дитини 2019 – історія свята
У Херсоні поліцейські врятували 15-річну школярку від самогубства
У Херсоні поліцейські врятували 15-річну школярку від самогубства
У Херсонській ОДА запрацює музей зі старими речами, які збереглись у будівлі
У Херсонській ОДА запрацює музей зі старими речами, які збереглись у будівлі
Самогубство
Загадкова смерть родини у Запоріжжі: тіла батьків у саднах, син повішений
Педофіл
У Миколаєві дідусь зґвалтував п’ятирічну онуку
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка