Через комп’ютерну гру: у Херсоні повісився 10-річний хлопчик

У херсонській багатоповерхівці повісився 10-річний хлопчик.

Трагедія сталася у Херсоні ввечері 8 грудня. Лікарі швидкої повідомили до поліції про те, що у квартирі багатоповерхівки покінчив життя самогубством через повішання 10-річний хлопчик.

Слідів насильницької смерті на тілі дитини не знайшли. Попередня причина смерті – механічна асфіксія.

Родина загиблого на обліку у соціальних служб не перебувала.

Сам хлопчик був дуже позитивною дитиною, добре навчався та займався спортом.

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За словами матері, син хотів нову комп’ютерну гру, яку вона пообіцяла придбати пізніше.

Проте хлопчик образився та пішов до своєї кімнати, а коли мати через деякий час зайшла туди, син вже не дихав.

Відкрито провадження за ч. 2 п. 2 ст.115 ККУ – Умисне вбивство з позначкою самогубство.

Поліція вивчає особисті речі дитини та встановлює остаточні причини трагедії.

Влітку на Тернопільщині 12-річний хлопчик повісився через мобільний телефон.