Під Борисполем водій Daewoo збив двох дітей і влетів у бетонну опору

У результаті ДТП в Бориспільському районі Київської області постраждали двоє дітей і жінка.

Біля села Старе Бориспільського району Київської області легковий автомобіль скоїв наїзд на двох малолітніх дітей, після чого врізався у бетонну опору, внаслідок чого важкі травми отримали обидві дитини.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на хлопчика і дівчинку, які переходили дорогу. Після чого автомобіль занесло на узбіччя, де сталося зіткнення з бетонною опорою.

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14-річну дівчинку і 9-річного хлопчика з важкими травмами доставили в реанімаційне відділення лікарні.

Також травми отримала жінка-пасажир легковика, з боку якої впала бетонна опора.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції.

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