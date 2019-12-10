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Факти / Надзвичайні події

Подумали, що лесбіянка: в Петербурзі семеро чоловіків побили 18-річну дівчину

У Петербурзі семеро чоловіків побили 18-річну дівчину Катерину Лисих через її нестандартний зовнішній вигляд.

Подумали, що лесбіянка: в Петербурзі семеро чоловіків побили 18-річну дівчину

У Санкт-Петербурзі (Росія) компанія дівчат близько 22.00 9 грудня поверталася додому з кафетерію, коли компанія невідомих чоловіків підійшла до них.

Вони почали ображати дівчат за незвичайний зовнішній вигляд, а також запитувати, чи не лесбіянки вони. Подруги побігли і сховалися в кав’ярні.

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Одна з них намагалася дістати перцевий балончик, але чоловік вдарив її. Після цього 18-річна Катерина побігла за кривдником, щоб дізнатися причини його вчинку, тоді її і побили.

У дівчини діагностували струс мозку без травматичних змін.

Раніше Факти ICTV писали, що  в Єкатеринбурзі знайшли труп 9-річного хлопчика, якого перед смертю побили і запхали кляп в рот. Найімовірніше дитина загинула внаслідок релігійного ритуалу.

Джерело: Сноб

Фото: Dreamstime

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