У Харкові горів десятиповерховий багатоквартирний будинок. Серед постраждалих троє дітей, загинула жінка.
На момент прибуття рятувальників у кімнаті квартири на четвертому поверсі горіли домашні речі на площі близько 10 кв. м.
Під час гасіння пожежі загинула 33-річна жінка. Крім того, постраждали троє дітей, двоє з них – діти загиблої жінки. Це 3-річний хлопчик і однорічна дівчинка.
Також постраждав однорічний хлопчик з сусідньої квартири. Усіх їх з отруєнням чадним газом середньої тяжкості госпіталізували до дитячої лікарні №1.
Пожежа в Харкові: загинула жінка, троє дітей у лікарні / 4 фотографии
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Рятувальникам вдалося повністю загасити пожежу. Причина займання наразі не відома.
Раніше Факти ICTV писали про те, що кількість жертв пожежі в Одесі зросла до 12 осіб.
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