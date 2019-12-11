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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Одесі: під завалами знайшли тіло 13 жертви

Кількість жертв пожежі в одеському коледжі на Троїцькій зросла до 13 осіб.

Пожежа в Одесі

Рятувальники, які уже кілька днів розбирають завали на місці пожежі в коледжі на Троїцькій, знайшли тіло ще однієї жертви.

– 11 грудня о 18.25 під час розбору завалів виявлено тіло однієї особи, – повідомляє ДСНС.

Читайте: Пожежа в Одесі: поліція вивчає три версії трагедії

Під завалами можуть перебувати ще троє людей.

Раніше Факти ICTV писали, що постраждалим та сім’ям загиблих у пожежі в Одесі виділять 3 млн грн допомоги.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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