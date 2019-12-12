Булінг у київській школі: вчителька цькувала малолітню ученицю

Поліція склала три адмінпротоколи на вчительку однієї з київських шкіл за булінг.

У Києві батьки учнів однієї зі шкіл у Подільському районі звернулися до поліції зі скаргою на жорстоке ставлення вчителя до дітей – цькування, безпідставні звинувачення та приниження.

Представники сектору ювенальної превенції встановили, що вчитель справді впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала малолітню ученицю. Дівчинка була змушена звернутись до медпункту через погіршенням самопочуття.

Психологічного тиску з боку педагога зазнавали ще двоє дітей.

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Керівництво школи факт булінгу підтвердило. Там сказали, що вчителька схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вирази не тільки щодо дітей, а й щодо колег та батьків.

На неї склали два адміністративні протоколи за ст. 173 – Дрібне хуліганство та один за ст. 173-4 – Булінг учасника освітнього процесу Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Їх направили для прийняття рішення до Подільського райсуду Києва.

Раніше Факти ICTV писали, що 67% українських школярів минулого року стикнулися з постійним булінгом.