PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Булінг у київській школі: вчителька цькувала малолітню ученицю

Поліція склала три адмінпротоколи на вчительку однієї з київських шкіл за булінг.

Булінг

У Києві батьки учнів однієї зі шкіл у Подільському районі звернулися до поліції зі скаргою на жорстоке ставлення вчителя до дітей – цькування, безпідставні звинувачення та приниження.

Представники сектору ювенальної превенції встановили, що вчитель справді впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала малолітню ученицю. Дівчинка була змушена звернутись до медпункту через погіршенням самопочуття.

Психологічного тиску з боку педагога зазнавали ще двоє дітей.

Читайте: Булінг: що робити батькам і дітям

Керівництво школи факт булінгу підтвердило. Там сказали, що вчителька схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вирази не тільки щодо дітей, а й щодо колег та батьків.
На неї склали два адміністративні протоколи за ст. 173 – Дрібне хуліганство та один за ст. 173-4 – Булінг учасника освітнього процесу Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Їх направили для прийняття рішення до Подільського райсуду Києва.

Раніше Факти ICTV писали, що 67% українських школярів минулого року стикнулися з постійним булінгом.

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Офісом президента монтують ковзанку
Під Офісом президента монтують ковзанку
Гендерна рівність у Європі: головні теми Жіночого конгресу у Києві
Гендерна рівність у Європі: головні теми Жіночого конгресу у Києві
Зеленська ініціює приєднання України до партнерства Біарріц
Зеленська ініціює приєднання України до партнерства Біарріц
Мітинг у Києві
У Києві проводять мітинг проти закону про особливий статус Донбасу
Ялинка у Києві на Софійській площі
У Києві на Софійській площі встановили головну ялинку
Суд
У Києві залишаться проспекти Бандери та Шухевича – рішення суду
У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху
У Києві 14-річний підліток випав з 10-го поверху
ґвалтівника
У Києві хлопець накачав наркотиками і зґвалтував 11-річну дівчинку
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка