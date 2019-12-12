Чубарова затримали в аеропорту Румунії

Прикордонники Румунії 3,5 години без пояснення причин утримували голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова у трансферній зоні аеропорту.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що після прильоту в румунський Бухарест прикордонники вилучили у нього паспорт.

Після цього його близько 3,5 годин утримували у трансферній зоні, не пояснюючи причину.

– І це враховуючи те, що однією з цілей мого і моїх колег візиту до Румунії є заплановані на сьогодні зустрічі з державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації у тимчасово окупованому РФ Криму, – заявив Чубаров.

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Він вважає, що до його затримання причетні російські спецслужби.

За словами Чубарова, після втручання у ситуацію посла України в Румунії Олександра Банькова вдалося вирішити ситуацію і його відпустили, після чого він попрямував в готель.

До слова, в окупованому Криму ФСБ РФ затримала громадянку Росії, яка нібито виконувала завдання української розвідки.

Джерело: Рефат Чубаров

Фото: Рефат Чубаров