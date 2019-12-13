У Миколаєві педофіл поглумився над 6-річною дитиною

У Миколаєві чоловік, який має певні розлади здоров’я, вчинив над 6-річним хлопчиком дії інтимного характеру.

12 грудня в поліцію Заводського району Миколаєва звернулися батьки 6-річного хлопчика, над яким поглумився педофіл.

Вони прийшли в гості до сім’ї зловмисника, разом відпочивали. У цей час чоловік, який має певні розлади здоров’я, забрав 6-річного хлопчика з поля зору дорослих і скоїв над ним дії інтимного характеру.

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Дитина все розповіла батькам. Педофіл пішов, його незабаром розшукали правоохоронці за місцем роботи. Він працював неподалік охоронцем на будівництві.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Триває розслідування.

Раніше столична поліція затримала педофіла, який розбещував 10-річну дівчинку через інтернет, а потім вчинив розпусні дії. Він розповідав дитині про статеві органи, акти і їх значення, потім просив дівчинку надіслати йому особисті порнографічні фото.