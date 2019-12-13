PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві педофіл поглумився над 6-річною дитиною

У Миколаєві чоловік, який має певні розлади здоров’я, вчинив над 6-річним хлопчиком дії інтимного характеру.

У Миколаєві педофіл поглумився над 6-річною дитиною

12 грудня в поліцію Заводського району Миколаєва звернулися батьки 6-річного хлопчика, над яким поглумився педофіл.

Вони прийшли в гості до сім’ї зловмисника, разом відпочивали. У цей час чоловік, який має певні розлади здоров’я, забрав 6-річного хлопчика з поля зору дорослих і скоїв над ним дії інтимного характеру.

Читайте: Бив і погрожував вбити: на Черкащині хлопець зґвалтував 16-річну студентку

Дитина все розповіла батькам. Педофіл пішов, його незабаром розшукали правоохоронці за місцем роботи. Він працював неподалік охоронцем на будівництві.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Триває розслідування.

Раніше столична поліція затримала педофіла, який розбещував 10-річну дівчинку через інтернет, а потім вчинив розпусні дії. Він розповідав дитині про статеві органи, акти і їх значення, потім просив дівчинку надіслати йому особисті порнографічні фото.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Миколаївський морський ліцей може повторити долю одеського коледжу
Миколаївський морський ліцей може повторити долю одеського коледжу
На зупинці в Миколаєві знайшли немовля
На зупинці в Миколаєві знайшли немовля
Як чоловік розбещував 10-річну дівчинку в Києві – скріншоти листування
Як чоловік розбещував 10-річну дівчинку в Києві – скріншоти листування
Квартири знову заливає дощем: у Миколаєві припинили ремонт будинку
Квартири знову заливає дощем: у Миколаєві припинили ремонт будинку
Кидаються зграями: у Миколаєві потерпілі від нападів собак позиваються на владу
Кидаються зграями: у Миколаєві потерпілі від нападів собак позиваються на владу
Куля потрапила у ногу колектора: у Миколаєві пенсіонерку звинувачують у стрілянині
Куля потрапила у ногу колектора: у Миколаєві пенсіонерку звинувачують у стрілянині
Педофіл
У Миколаєві дідусь зґвалтував п’ятирічну онуку
Без конфліктів не обійшлося. Як чистять Миколаїв від МАФів
Без конфліктів не обійшлося. Як чистять Миколаїв від МАФів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка